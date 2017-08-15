Киммих: нельзя сказать, что «Бавария» сейчас думает о финале Лиги чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих подчеркнул, что команда будет стараться добиться максимально высокого результата во всех турнирах, в которых принимает участие. Кроме того, футболист отметил, что чувствует доверие к себе со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти.
«Естественно, «Бавария» вновь хочет завоевать титул чемпиона страны. То же самое можно сказать и о Кубке Германии. Мы всегда хотим выиграть этот турнир. Стремимся победить и в Лиге чемпионов, однако нельзя сказать, что «Бавария» сейчас думает о финале этого турнира», — приводит слова Киммиха tz.
Киммих: «Бавария» слишком много пропускает, нужно срочно это исправлять