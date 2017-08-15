Мхитарян: удивлён, что «Челси» продал Матича

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признался, что он удивлён и впечатлён летней трансферной кампанией манкуианцев. Этим летом «МЮ» приобрёл защитника Виктора Нильссон-Линделёфа, полузащитника Неманью Матича и форварда Ромелу Лукаку. Матич был признан лучшим игроком матча первого тура АПЛ между «МЮ» и «Вест Хэм Юнайтед (4:0).
«Хочу отметить не только Матича, но и Линделёфа с Лукаку. Это очень хорошие игроки. Матич выполняет на поле огромный объём работы, борется за каждый мяч. Лукаку уже забивает свои голы, а у Линделёфа ещё будет время себя проявить. Это три хороших трансфера, которые помогут нам.
Сказать по правде, я удивлён, что «Челси» продал Матича. Вместе с тем, очень рад, что так произошло", — приводит слова Мхитаряна Daily Mail.