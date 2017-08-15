«Интер» и «Барселона» заинтересованы в услугах Дракслера

«Интер» и «Барселона» проявляют интерес полузащитнику «ПСЖ» Юлиану Дракслеру, сообщает Football Italia со ссылкой на Bild. Парижанам необходимо продать нескольких игроков, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей, и 23-летний немец может стать одним из таких футболистов. Нерадзурри считаются главными претендентами на Дракслера.
Агент Юлиана Рогер Виттманн ранее заявлял, что его клиент останется в парижском клубе.
Контракт 23-летнего футболиста с «ПСЖ» действует до лета 2021 года. В минувшем сезоне Дракслер провёл 17 матчей в чемпионате Франции и забил 4 гола.