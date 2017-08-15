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Хёнесс не хотел назначать Лама на пост спортивного директора «Баварии»

15 августа 2017, вторник. 09:12 Футбол

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс считает, что было бы неразумно назначать бывшего капитана команды Филиппа Лама на пост спортивного директора клуба сразу же после завершения карьеры. Лам повесил бутсы на гвоздь по окончании минувшего сезона.

«Думаете, было бы правильно назначать Лама на пост спортивного директора 1 июля, если он завершил карьеру 30 июня? Футболисты команды могли бы оказаться из-за этого под давлением. В любом случае перерыв был бы необходим, но этого времени у нас не было», — цитирует Хёнесса tz.

Новым спортивным директором «Баварии» назначен экс-полузащитник команды Хасан Салихамиджич. Однако немецкие СМИ неоднократно сообщали, что руководство клуба сделало предложение Ламу, от которого он отказался.

Хёнесс: Салихамиджич уже больше углубился в работу, чем Заммер за год
Источник: TZ Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Ули Хёнесс Филипп Лам
Новости. Футбол
15 августа 2017, вторник
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