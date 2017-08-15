Роналдиньо пожелал успехов Паулиньо в «Барселоне»

Бывшего полузащитника «Барселоны» Роналдиньо обрадовала информация о переходе бразильского хавбека Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» в каталонский клуб. Роналдиньо поздравил футболиста сборной Бразилии на своей странице в социальной сети «Твиттер».
«Поздравляю тебя и желаю тебе всяческих успехов на новом этапе твоей карьеры», — написал Роналдиньо.
17 августа 29-летний Паулиньо пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт и будет представлен официально. В договоре футболиста прописана сумма отступных в размере € 120 млн.
«Барселона» объявила о переходе Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» за € 40 млн