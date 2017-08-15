Болельщик «Арсенала» сделал предложение своей девушке в раздевалке команды

Болельщик лондонского «Арсенала» оригинальным способом попросил руки у своей возлюбленной. Произошло это в раздевалке английского клуба.
Мужчина попросил девушку посмотреть, что написано на одной из футболок, а сам встал на колено. Когда будущая невеста перевернула майку, вместо фамилии и номера игрока там была надпись «Ты выйдешь за меня замуж, Рут?». Девушка ответила согласием.
«Арсенал» начал сезон-2017/18 с волевой победы. На «Эмирейтс» подопечные Арсена Венгера обыграли «Лестер Сити» — 4:3.
Видео, на котором болельщик делает предложение, можно посмотреть в «Твиттере».
«Арсенал» стартует в АПЛ с победы над экс-чемпионом
В рубрике «Футбольные фишки» разбираем пятничные матчи в Европе: «Арсенал» — «Лестер» и «Ренн» — «Лион».