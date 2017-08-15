Адурис: к сожалению, СМИ анализируют игру форвардов слишком просто

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис считает, что СМИ очень часто анализируют игру форвардов наивно и необъективно. Адурис подчеркнул, что об игроках этого амплуа не надо судить лишь по голам.
«К сожалению, СМИ анализируют игру форвардов слишком просто. А большинство людей читают этот анализ и составляют мнение об игре футболиста. А в клубе мы анализируем игру глубже и с большей перспективой. Правда, я не хочу дискредитировать прессу. Но если ты забил в какой-то игре пару голов, то сыграл отлично. Если же в другом матче ты сыграл лучше, но не поразил ворот соперника, то это ничего не стоит», — цитирует Адуриса AS.
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