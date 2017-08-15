Смольников и Краневиттер полетели с «Зенитом» на матч Лиги Европы с «Утрехтом»

«Зенит» вылетел в Нидерланды, где 16 августа состоится первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом». Начало — в 19:00 мск.
Главный тренер Роберто Манчини взял на игру 22 футболиста, включая Игоря Смольникова. Защитник пропустил последние два матча «Зенита» в российской Премьер-Лиге. Полетел с командой и Матиас Краневиттер. Ранее сообщалось, что питерцы не успели заявить футболиста на матчи Лиги Европы с «Утрехтом».
Состав «Зенита»:
Вратари: Андрей Лунёв, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин.
Защитники: Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Александр Анюков, Луиш Нету, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Денис Терентьев, Юрий Жирков.
Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.