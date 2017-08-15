Бонуччи: меня беспокоит только «Милан», «Ювентус» — в прошлом

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи сосредоточен на выступлении за свой нынешний клуб, а «Ювентус», в котором футболист провёл семь лет, уже в прошлом. Об этом итальянец рассказал в интервью Gazzetta dello Sport.
«Как я уже сказал, меня беспокоит только «Милан», а «Ювентус» — в прошлом. Я благодарю их за то, что они дали мне. С ними я стал одним из лучших защитников в мире, но когда вы делаете определённый выбор, вы должны взять на себя ответственность.
«Юве» и Аллегри сделали очень точный выбор в прошлом сезоне, я, соответственно, сделал свой. Аллегри сказал, что это мой выбор? Конечно, оценки были уже не те, но выбор был сделан совместно с клубом, так что не всё зависело от меня.
Всё началось с матча против «Порту» (Бонуччи не играл в первом матче 1/8 финала ЛЧ из-за ссоры с Аллегри. – Прим. «Чемпионата»), но уже были некоторые инциденты, хотя, возможно, менее вопиющие.
Недовольство болельщиков? Если бы я находился под влиянием комментариев в социальных сетях, я бы оставил «Ювентус» ещё в 2011 году и не перешёл был в «Милан» сейчас. Они оскорбили меня, потому что я сменил команду. Но в социальных сетях люди могут говорить всё, что хотят, я не злюсь», — заключил Бонуччи.