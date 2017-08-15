Х. Гарсия: я провёл 3 прекрасных года в лучшей команде России. Спасибо, «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия, который продолжит карьеру в «Бетисе», попрощался с питерским клубом, оставив сообщение в "Инстаграме".
«Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с «Зенитом». Я провёл три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб. Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас из „Зенита“! Спасибо, „Зенит“, спасибо, Санкт-Петербург! До свидания», — говорится в сообщении.