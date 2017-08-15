Головин, Калачёв, Кокорин и Панченко претендуют на звание MVP 6-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 6-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Александр Головин (ЦСКА), Александр Кокорин («Зенит»), Тимофей Калачёв («Ростов») и Кирилл Панченко («Динамо» М).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
ЦСКА и «Спартак» жгут в дерби, а лидирует «Зенит» — в мгновениях 6-го тура
Удар Малкина, признание Лунёва, камбэк ЦСКА, поражение «Локомотива», баннер болельщиков «Зенита» и другие яркие моменты 6-го тура РФПЛ.