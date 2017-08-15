«Вильярреал» нацелился на Бакку

Тренерский штаб «Вильярреала» заинтересован в услугах нападающего «Милана» Карлоса Бакки, сообщает Marca.
Согласно информации источника, в последние дни испанский клуб обозначил значительный прогресс в переговорном процессе, и переход 30-летнего колумбийского футболиста в «Вильярреал» на правах аренды очень вероятен. При этом «Вильярреал» намерен приложить усилия и к тому, чтобы по окончании сезона приобрести трансферный лист Бакки. «Вильярреал» уже достиг соглашения с самим Баккой и пытается снизить сумму отступных за него, составляющую в данный момент € 18 млн.
В «Милан» Бакка перешёл из «Севильи» в 2015 году за € 30 млн. В 77 матчах в составе итальянской команды он забил 34 мяча. Контракт с «Миланом» у него в силе до лета 2020 года.
Агент: Бакка хочет вернуться в «Севилью»