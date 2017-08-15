Балашов: знали, что Родионов посетит игру «Арсенала» с «Уралом»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о визите генерального директора «Спартака» Сергея Родионова на матч 6-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Урал» (2:2). В прессе появилась информация, что красно-белые интересуются защитником тульского клуба Максимом Беляевым.
«Мы знали, что генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов посетит игру «Арсенала» с «Уралом». Встретили его, проводили. Перед приездом он созванивался с нашим президентом клуба Гурамом Аджоевым, они пообщались. Зачем приезжал Родионов, я не знаю. Приехал, посмотрел игру и уехал. Может, и правда просто футбол хотел посмотреть», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.