Клубы АПЛ выступают за закрытие трансферного окна в Англии до начала сезона

В Англии могут внести изменения в сроки трансферного окна. Об этом сообщает The Telegraph. Большинство клубов настаивают на том, что все переходы должны осуществляться до старта сезона. Текущее трансферное окно закроется 31 августа, спустя почти три недели после начала чемпионата.
В сентябре состоится собрание клубов, на котором, скорее всего, и будет принято это решение. Почти все 20 клубов поддержали идею, согласно которой трансферное окно в Англии будет закрываться за неделю до начала чемпионата. Это правило может вступить в силу в сезоне-2018/19.
Отмечается, что одним из немногих клубов, которые выступают против нововведения, является «Уотфорд», однако лига примет решение на основании большинства голосов.
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