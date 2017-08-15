175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Клубы АПЛ выступают за закрытие трансферного окна в Англии до начала сезона

15 августа 2017, вторник. 11:40 Футбол

В Англии могут внести изменения в сроки трансферного окна. Об этом сообщает The Telegraph. Большинство клубов настаивают на том, что все переходы должны осуществляться до старта сезона. Текущее трансферное окно закроется 31 августа, спустя почти три недели после начала чемпионата.

В сентябре состоится собрание клубов, на котором, скорее всего, и будет принято это решение. Почти все 20 клубов поддержали идею, согласно которой трансферное окно в Англии будет закрываться за неделю до начала чемпионата. Это правило может вступить в силу в сезоне-2018/19.

Отмечается, что одним из немногих клубов, которые выступают против нововведения, является «Уотфорд», однако лига примет решение на основании большинства голосов.

222 млн за работой. Гол Неймара и остальные крутые события выходных
Эпический первый тур в Англии. Невероятный матч «Реала» и «Барсы». Старт Неймара в «ПСЖ». Европейский футбол вернулся!
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Трансферы
Новости. Футбол
15 августа 2017, вторник
12:04 Источник: «Барселона» в ближайшие дни приобретёт Коутиньо и Дембеле
12:03 ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Лилля» Эдеру
12:00 Фарфан: Сёмин называет меня Форланом, партнёры по «Локомотиву» смеются
11:48 14 тренеров команд Бундеслиги считают, что чемпионом Германии станет «Бавария»
11:44 Григорян может возглавить московский «Арарат»
11:42 Скрипченко: на сегодняшний день «Анжи» хорошо укомплектован
11:40 Клубы АПЛ выступают за закрытие трансферного окна в Англии до начала сезона
11:26 Балашов: знали, что Родионов посетит игру «Арсенала» с «Уралом»
11:20 «Вильярреал» нацелился на Бакку
11:18 Головин, Калачёв, Кокорин и Панченко претендуют на звание MVP 6-го тура РФПЛ
11:09 Х. Гарсия: я провёл 3 прекрасных года в лучшей команде России. Спасибо, «Зенит»
11:06 Виейринья может покинуть «Вольфсбург» и перейти в «Штутгарт»
10:57 Судейский комитет рассмотрит жалобу «Ахмата» на работу Федотова 16 августа
10:47 Защитник «Енисея» Васильев помог фанатам разрисовать городской трамвай
10:36 Роналду сравнялся с ди Стефано по количеству матчей за «Реал»
10:23 Литовские арбитры рассудят «Краснодар» и «Црвену Звезду» в Лиге Европы
10:19 Бонуччи: меня беспокоит только «Милан», «Ювентус» — в прошлом
10:11 Смольников и Краневиттер полетели с «Зенитом» на матч Лиги Европы с «Утрехтом»
10:06 Адурис: к сожалению, СМИ анализируют игру форвардов слишком просто
10:00 Болельщик «Арсенала» сделал предложение своей девушке в раздевалке команды
10:00 Витиньо: попадание в групповой этап Лиги чемпионов – принципиальная цель ЦСКА
09:46 Матич: чувствую, что буду игроком «Манчестер Юнайтед» долгое время
09:43 Роналдиньо пожелал успехов Паулиньо в «Барселоне»
09:42 Конфедерация футбола Бразилии не советовала «Барселоне» покупать Паулиньо
09:39 «Боруссия» Д хочет приобрести нападающего в случае продажи У. Дембеле
09:36 Кан считает, что в Бундеслиге у «Баварии» не будет конкурентов
09:28 Серхи Роберто недоволен и может покинуть «Барселону»
09:17 Нигматуллин: завидую нынешнему поколению футболистов, играющих на «Казань-Арене»
09:12 Хёнесс не хотел назначать Лама на пост спортивного директора «Баварии»
09:01 «Интер» и «Барселона» заинтересованы в услугах Дракслера
08:26 Делегация «Урала» вылетела в Екатеринбург с шестичасовой задержкой
08:11 Мхитарян: удивлён, что «Челси» продал Матича
07:33 «Боруссия» Д даёт «Барселоне» две недели для завершения трансфера Дембеле
07:15 Хендерсон: не думаю, что могу повлиять на решение Коутиньо, но я поговорю с ним
07:11 Киммих: нельзя сказать, что «Бавария» сейчас думает о финале Лиги чемпионов
07:10 Роналду – болельщикам «Барселоны»: вот сейчас вы выиграете, нас десять на поле
06:59 В «Челси» не сомневаются, что смогут приобрести Окслейд-Чемберлена за £ 35 млн
06:38 Бубнов: у «Локомотива» нет нападающих, нет остроты и глубины атаки
06:35 Болельщики «Реала» выразят протест судье, удалившему Роналду
06:28 Скауты «МЮ» и «Тоттенхэма» следили за Р. Перейрой в матче «Тондела» — «Порту»
05:59 Карнезис отказал «Наполи» ради продолжения карьеры в Англии
05:25 «Рома» готова отдать Скорупского в аренду с правом выкупа в «Кристал Пэлас»
05:01 Ширер: если Лукаку обойдётся без травм, то забьёт за «МЮ» 20-25 голов
04:39 Божович: у «Арсенала» короткая «скамейка», войти в игру с неё практически некому
03:52 Защитник «Манчестер Сити» Менди приступил к тренировкам
Все новости RSS
Партнерский контент