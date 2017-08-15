Скрипченко: на сегодняшний день «Анжи» хорошо укомплектован

Новый главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко в беседе с пресс-службой клуба отметил, что команда хорошо укомплектована, но до закрытия трансферного окна некоторые позиции могут быть усилены.
«Философия — тонкое дело. Чтобы уже обладать какой-то игровой философией, нужно обладать определённым подбором футболистов. Я считаю, что на сегодняшний день команда хорошо укомплектована. Безусловно, до конца трансферного окна мы определённые позиции постараемся усилить, в силу наших возможностей. Исходя из этого скажу, что в ближайших матчах мы будем отталкиваться от игры соперников и постараемся на тех слабых местах, которые, безусловно, есть у «Рубина» и «Уфы», использовать свои сильные стороны. Поэтому говорить о какой-то философии на сегодняшний день не приходится. Я думаю, что в процессе дальнейшей работы, с ознакомлением с командой и в процессе тренировок мы выработаем определённую философию. Пока наша задача — работать на результат», — сказал Скрипченко.