14 тренеров команд Бундеслиги считают, что чемпионом Германии станет «Бавария»

Немецкое интернет-издание Sport1 провело опрос среди главных тренеров команд Бундеслиги. Вопрос был о том, кто завоюет титул чемпиона страны по итогам очередного сезона.
Выяснилось, что подавляющее большинство специалистов отдаёт первое место мюнхенской «Баварии». В пользу команды Карло Анчелотти высказались 14 тренеров. Петер Бош, Юлиан Нагельсман и Ханнес Вольф, возглавляющие дортмундскую «Боруссию», «Хоффенхайм» и «Штутгарт» соответственно, от прогнозов воздержались. А вот наставник леверкузенского «Байера» Хайко Херрлих считает главным фаворитом дортмундцев.
Кан считает, что в Бундеслиге у «Баварии» не будет конкурентов