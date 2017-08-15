ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Лилля» Эдеру

Нападающий «Лилля» и сборной Португалии Антонио Эдер попал в сферу интересов ЦСКА. Об этом сообщает L’Equipe.
В прошлом сезоне 29-летний португалец был игроком основного составе «Лилля», приняв участие в 31 матче французской Лиги 1 и забив в них 6 голов, однако в стартовавшем чемпионате Эдер на поле пока не выходил. Новый главный тренер «догов» Марсело Бьельса на игрока не рассчитывает и хочет продать.
Помимо ЦСКА в услугах Эдера заинтересованы «Олимпиакос», «Жирона», «Брайтон энд Хоув Альбион» и Бирмингем Сити», однако все они рассматривают вариант с арендой, в то время как «Лилль» хочет продать форварда за € 6 млн.
Контракт Эдера с французским клубом истекает летом 2020 года.
Марсело Бьельса снова сошёл с ума
Сделать все замены к перерыву, остаться с полевым в воротах и поменять его на другого полевого – так может только один тренер в мире.