Запущен счётчик, показывающий заработок Неймара в «ПСЖ»

Был запущен счётчик, который показывает, сколько зарабатывает в «ПСЖ» нападающий Неймар. Бразилец перешёл во французский клуб из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.
Neymar.counters.live, на котором и находится счётчик, отмечает, что в год Неймар, по некоторым данным, будет зарабатывать в «ПСЖ» € 30 млн. Отсчёт же был начат 3 августа, в день, когда парижане объявили о трансфере игрока, но ведётся отсчёт без учёта бонусов.
На данный момент Неймар заработал в «ПСЖ» € 953 тыс.
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