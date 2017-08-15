Лепсая может покинуть «Балтику» и перейти на работу в клуб РФПЛ

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая в ближайшее время может покинуть калининградский клуб и перейти на работу в один из клубов РФПЛ. По информации источника «Чемпионата», Лепсая предлагают должность генерального или спортивного директора.
Напомним, что в феврале 2017 года Лепсая был назначен генеральным директором «Балтики». По итогам сезона-2016/17 калининградцы сумели сохранить прописку в ФНЛ, а в этом сезоне после восьми туров находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.
Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Лепсая: задача «Балтики» — вернуться в РФПЛ до 2020 года
Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая – о сохранении прописки в ФНЛ, работе с Черевченко и планах возвращения в РФПЛ.