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Лепсая может покинуть «Балтику» и перейти на работу в клуб РФПЛ

15 августа 2017, вторник. 12:33 Футбол

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая в ближайшее время может покинуть калининградский клуб и перейти на работу в один из клубов РФПЛ. По информации источника «Чемпионата», Лепсая предлагают должность генерального или спортивного директора.

Напомним, что в феврале 2017 года Лепсая был назначен генеральным директором «Балтики». По итогам сезона-2016/17 калининградцы сумели сохранить прописку в ФНЛ, а в этом сезоне после восьми туров находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.

Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Лепсая: задача «Балтики» — вернуться в РФПЛ до 2020 года
Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая – о сохранении прописки в ФНЛ, работе с Черевченко и планах возвращения в РФПЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Балтика
Новости. Футбол
15 августа 2017, вторник
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