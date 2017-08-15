«Челси» готов заплатить за Окслейд-Чемберлена, ван Дейка и Дринкуотера £ 120 млн

«Челси» готов потратить £ 120 млн на покупку полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена из «Арсенала», хавбека «Лестер Сити» Дэниела Дринкуотера и защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка, сообщает Mirror.
Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что клуб не намерен выставлять на трансфер Окслейд-Чемберлена, несмотря на то что последний не спешит продлевать контракт с «канонирами», срок которого истекает летом 2018 года. «Арсенал» не хочет усиливать своего прямого конкурента, несмотря на то что рискует через год расстаться с игроком, имеющим статус свободного агента.
«Челси» в 1-м туре чемпионата Англии проиграл на своём поле «Бёрнли» со счётом 2:3.
В «Челси» не сомневаются, что смогут приобрести Окслейд-Чемберлена за £ 35 млн