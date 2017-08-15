«Янг Бойз» – ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 15 августа, в Берне состоится первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и ЦСКА. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Янг Бойз» — ЦСКА.
Для «Янг Бойз» и ЦСКА это первое очное противостояние. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф».
Обслуживать матч доверено испанской бригаде арбитров во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом. Лайнсменами будут Роберто Алонсо и Диего Барберо Севилья, дополнительными ассистентами рефери — Хавьер Эстрада и Хуан Мартинес Мунуэра. Четвёртым судьёй назначен Хуан Юсте.
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