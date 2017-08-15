А. Евсеев: судя по ощущениям, в матче с «Арсеналом» забил свой самый быстрый гол

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от гола, который забил в матче 6-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:2). Футболист поразил ворота соперника спустя минуту после выхода на поле, сравняв счёт.
«Хорошие эмоции после игры, потому что отыгрались с 0-2. Конечно, мы хотели выиграть. И в конце матча у нас были хорошие моменты, чтобы победить. Но сыграли вничью.
Самый быстрый гол в карьере? Наверное, да. Не отследил, на какой минуте вышел, а на какой минуте забил. Но, судя по ощущениям, сегодня забил свой самый быстрый гол.
Выходил на поле с мыслями усилить игру и забить гол. Хотел помочь команде отыграться. Рад, что это у нас получилось. Когда я готовился выйти на замену, Григорий Викторович сказал, что забью. Евгений Геннадьевич сказал: «Ищи момент для удара». Вот и нашёл момент для удара. Пробил и попал», — цитирует Евсеева пресс-служба «Урала».