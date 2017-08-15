«Хоффенхайм» – «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Во вторник, 15 августа, в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Хоффенхаймом» и «Ливерпулем». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Ливерпуль».
Матч «Хоффенхайм» – «Ливерпуль» станет для обеих команд первой очной встречей. Обслуживать матч доверено бригаде арбитров из Нидерландов. Стартовый свисток даст Бьорн Кейперс. Помощники рефери – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвёртый арбитр – Марио Дикс. Дополнительные помощники – Пол ван Букел и Деннис Хиглер.
Нагельсман: в матчах с «Ливерпулем» «Хоффенхайм» не является аутсайдером