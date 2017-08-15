Заммер считает, что Киммих и Руди необходимы «Баварии» и немецкому футболу

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер считает, что клуб поступил очень правильно, приобретя у «Хоффенхайма» полузащитника Себастьяна Руди. Не поскупился Заммер и на похвалу в адрес хавбека мюнхенцев Джошуа Киммиха.
«Несомненно, немецкому футболу необходимы такие футболисты, как Киммих. Джошуа будет играть очень видную роль в нашем футболе. В моих глазах он станет нашим лидером. Он обладает качествами, которые можно назвать экстраординарными. Это касается как атакующих, так и оборонительных действий. Что же касается Руди, то в его игре наблюдается чёткость вкупе с интеллектом. Кроме того он силён в индивидуальной борьбе и в обращении с мячом», — цитирует Заммера Eurosport.
Нагельсман оценил перспективы Зюле и Руди в мюнхенской «Баварии»