Серхи Роберто заинтересовались «Милан», «Ювентус», «Челси» и «МЮ»

В услугах полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто заинтересован не один ведущий европейский клуб, передаёт Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, видеть его в своих рядах хотели бы такие гранды, как «Милан», «Ювентус», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Серхи Роберто недоволен своим нынешним положением в каталонском клубе. После того как команду возглавил Эрнесто Вальверде, он не всегда попадает в основной состав и начал думать о смене клубной прописки. Настроению игрока способствует и то, что цвета сине-гранатовых со следующего сезона будет защищать бразильский хавбек Паулиньо. Кроме того каталонские СМИ сообщали, что в ближайшие дни «Барселона» приобретёт и полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Трансферная цена Серхи Роберто составляет € 40 млн, а его контракт с испанским грандом в силе до лета 2019 года.