16 августа Калинич может стать игроком «Милана»

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в «Милан». Футболист давно дал согласие на трансфер, но клубы не могли договориться между собой.
Gazzetta dello Sport сообщает, что «Фиорентина» оценивает Калинича в € 30 млн. Миланцы несколько недель торговались, но результата это не принесло. В итоге россонери решили удовлетворить требования «Фиорентины». Агент 29-летнего хорвата находится в Милане. Ожидается, что сделка будет завершена уже завтра.
Никола Калинич играет в «Фиорентине» с 2015 года, куда перешёл из «Днепра». Его контракт истекает летом 2019 года.
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