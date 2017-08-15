Болельщики «Барселоны» создали хэштег с призывом к отставке президента клуба

Болельщики «Барселоны» запустили в «Твиттере» хэштег #BartomeuDimiteYa (Бартомеу уходи уже. – Прим. «Чемпионата»), который призывает президента клуба Хосепа Марию Бартомеу уйти в отставку, сообщает AS.
Причиной недовольства фанатов стала политика клуба, который расстался с бразильским нападающим Неймаром, ушедшим в «ПСЖ», и приобрел вместо него его соотечественника Паулиньо, выступавшего в чемпионате Китая.
В прошлом сезоне «Барселона» уступила борьбу за чемпионство мадридскому «Реалу», а в Лиге чемпионов завершила свой путь на стадии четвертьфиналов, в итоге завоевав лишь Кубок и Суперкубок Испании.