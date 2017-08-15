«Зенит» и «Интер» проявляют интерес к защитнику «Наполи» Максимовичу

Защитник «Наполи» Никола Максимович интересен сразу двум клубам. По информации Sky Sport 24, в услугах 25-летнего серба заинтересованы «Зенит» и «Интер», однако руководство неаполитанской команды не собирается рассматривать варианты с продажей или арендой игрока.
Никола Максимович выступает за «Наполи» с 2016 года, куда на правах аренды перешёл из «Торино». В июле этого года неаполитанцы выкупили права на игрока за € 20 млн.
В прошлом сезоне Максимович принял участие в 8 матчах Серии А и забил 1 гол.
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