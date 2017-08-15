Ребко вернулся в общую группу московского «Арарата»

Полузащитник московского «Арарата» Алексей Ребко восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Об этом говорится на официальной странице столичной команды в «Твиттере».
Повреждение Алексей Ребко получил 28 июля в матче второго тура первенства ПФЛ с «Калугой» (2:2).
В отсутствие 31-летнего полузащитника «Арарат» выиграл два матча в ПФЛ, обыграв «Сатурн» — 2:1 и новомосковские «Химки» — 3:0. Также столичный клуб пробился в 1/32 финала, попутно одолев «Долгопрудный» — 3:1 и «Сатурн» (1:0).
За путёвку в 1/16 финала «Арарат» поспорит с «Балтикой».
Фото тренировки «Арарата» с участием Ребко можно посмотреть в «Твиттере».
Ребко выбыл на неделю и не сыграет в кубковом матче «Арарата» с «Сатурном»