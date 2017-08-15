Источник: Алексис Санчес прилетел в Париж для переговоров с «ПСЖ»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес прилетел в Париж для проведения переговоров с «ПСЖ», о чём сообщает испанское издание AS со ссылкой на французскую радиостанцию RTL.
Контракт Санчеса с «Арсеналом» закончится будущим летом, и чилиец уже отверг несколько предложений лондонцев о его продлении. При этом главный тренер «канониров» Арсен Венгер заявил, что клуб не намерен расставаться с Алексисом.
Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. В прошлом сезоне он принял участие в 51 матче и забил 30 голов. Всего на его счету за клуб 103 игры и 53 гола.
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