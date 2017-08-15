В Швейцарии Головина назвали новой звездой российского футбола

Швейцарская франкоязычная ежедневная газета Le Matin в преддверии первого матча между «Янг Бойз» и ЦСКА в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов отметила в составе московской команды полузащитника Александра Головина.
Заметка на сайте газеты вышла под названием «Александр Головин — новая звезда российского футбола». Отмечается, что 21-летний футболист сборной России очень креативный, техничный и быстрый игрок, которому «Янг Бойз» должен уделить особое внимание.
Автор заметки пишет, что по стилю игры Головина можно сравнить с Андреем Аршавиным, а также предполагает, что от полузащитника ЦСКА будет многое зависеть в игре сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году.
Матч «Янг Бойз» — ЦСКА состоится 15 августа в Берне, начало — в 21:45 мск.