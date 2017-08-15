Источник: трансфер Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» на грани срыва

Французское издание L'Équipe утверждает, что трансфер нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в «ПСЖ» состоится этим летом с очень небольшой вероятностью.
По информации источника, трансферу будет мешать большое количество серьёзных помех, главная из которых – боязнь «ПСЖ» нарушить финансовый фэйр-плей УЕФА.
Ранее Sport.es сообщил, что «ПСЖ» договорился о трансфере 18-летнего форварда за € 150 млн плюс бонусы в размере € 30 млн. Также сообщалось, что Мбаппе подпишет контракт с парижским клубом сроком на пять лет и будет официально представлен 14 августа.
В «Монако» опровергли информацию о соглашении с «ПСЖ» по поводу Мбаппе