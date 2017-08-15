Грушевский: буду рад результативной ничьей в матче «Янг Бойз» — ЦСКА

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от предстоящего матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и ЦСКА, который состоится 15 августа.
«Испытываю эмоции нервного ожидания, тем более результаты первых матчей зачастую не дают окончательного попадания в групповой этап Лиги чемпионов. С учётом матча на выезде буду не против, если матч закончится результативной ничьей. Победа в дерби поможет команде, зарядит её хорошим настроением. Никакой вальяжности и расслабленности быть не может. Что касается Игоря Акинфеева, то не столь важно, сможет он отстоять на ноль или нет. ЦСКА намного важнее забить в этом матче, чем не пропустить. Командный результат всегда на первом месте, а не персоналии», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «ЦСКА». Начало – в 21:45 мск.