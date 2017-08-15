ЦСКА представил видео о событиях вокруг матча со «Спартаком»

ЦСКА на своём официальном канале в YouTube в рамках рубрики «Вокруг матча» опубликовал видео, посвящённое любопытным событиям, происходившим вокруг матча 6-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).
По ходу встречи «армейцы» после гола Марио Пашалича на 48-й минуте уступали (0:1), но сумели вырвать победу. На 83-й минуте с передачи Александра Головина отличился Георгий Щенников, а через минуту забил Витиньо, которому ассистировал Фёдор Чалов.
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