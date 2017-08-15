Источник: клуб из России намерен приобрести полузащитника «Атлетико» Вьетто

Клуб из России, название которого пока не известно, заинтересован в приобретении 23-летнего нападающего мадридского «Атлетико» Лусиано Вьетто, сообщает Football España.
Помимо россиян, по информации испанской прессы, интерес к Вьетто проявляют «Вильярреал» и французский «Монако». В составе «подводников» Лусиано уже выступал в 2014 году, забив за сезон 20 голов.
Ранее сообщалось, что на аргентинца претендуют «Саутгемптон» и «Сампдория», а «святые» даже провели по этому поводу переговоры с нынешним клубом игрока.
«Саутгемптон» ведёт переговоры с «Атлетико» о трансфере Вьетто