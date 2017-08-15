Грозный: для Акинфеева — «Янг Бойз» агрессивно атакуют вратаря, это их манера

Бывший тренер «Спартака» и «Терека» Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от первого матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов «Янг Бойз» — ЦСКА, рассказав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым о стиле игры швейцарской команды.
«Игра «Янг Бойз» построена на флангах и передачах в центр штрафной. Но это не банальные навесы наобум. Подачи очень острые и точные, с пониманием динамики влетающих в штрафную игроков. Мало того, у них атакующие игроки никогда не приклеиваются к сопернику, они играют между защитниками. Основная заслуга главного тренера Адольфа Хюттера в том, что он чётко и профессионально готовится к ответному поединку. Он очень детально изучает нюансы первой игры. Было видно, какая системная работа была проведена перед вторым матчем.
Ещё одна деталь для Акинфеева. «Янг Бойз» агрессивно атакуют вратаря, это их манера. Она даже где-то за гранью. Они не идут на голкипера, чтобы психологически его подавить. Вдруг судья пропустит, мяч где-то отскочит. С этим надо быть внимательнее», — подытожил Грозный.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — ЦСКА. Начало — в 21:45 мск.