Названы три претендента на звание лучшего футболиста сезона по версии УЕФА

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду составили финальную тройку претендентов на награду лучшему футболисту Европы по версии УЕФА в сезоне-2016/17. Награда будет вручена 24 августа в Монако в ходе церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов—2017/18.
Шорт-лист был определён по итогам голосования жюри, состоявшего из 80 тренеров клубов, которые играли в сезоне-2016/17 на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА.
На награду лучшему футболисту Европы претендуют игроки, которые провели минувший сезон в европейском клубе. Учитываются матчи за клуб и сборную на внутренней и международной аренах, тогда как национальность футболистов значения не имеет.
В финальную тройку кандидатов попали футболисты, набравшие наибольшее количество голосов тренеров и журналистов. Тренеры не могли голосовать за игрока из своей команды.
Другие футболисты, вошедшие в топ-10:
4: Лука Модрич («Реал»)
5: Тони Кроос («Реал»)
6: Пауло Дибала («Ювентус»)
7: Серхио Рамос («Реал»)
8: Килиан Мбаппе («Монако»)
9: Роберт Левандовски («Бавария»)
10: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»).