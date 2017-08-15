Кецбая не сможет руководить «Оренбургом» в матче с «Лучом-Энергией»

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая по семейным обстоятельствам не сможет руководить командой в предстоящем матче ФНЛ с «Лучом-Энергией», сообщает официальный сайт клуба.
И.о. главного тренера на эту встречу назначен старший тренер команды Ильшат Айткулов.
После восьми туров ФНЛ «Оренбург» занимает в таблице турнира 13-е место, имея в активе 10 очков. «Луч-Энергия» располагается на 16-м месте, набрав 7 баллов. Лидируют «Крылья Советов», набравшие 19 очков, и всего на один балл от них отстаёт «Енисей».
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