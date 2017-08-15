Гектор: Слуцкий как отец и старший брат в то же самое время

Защитник Майкл Гектор охарактеризовал нового главного тренера команды Леонида Слуцкого.
«Он как отец и старший брат в то же самое время. Иногда он может накричать и поставить тебя на своё место, но с другой стороны, он очень расслаблен и дружелюбен. В тренерской работе нужен баланс, и я думаю, у Слукцого он есть», — приводит слова Гектора Football League World.
Слуцкий возглавил «Халл Сити» этим летом, а до этого на протяжении семи лет руководит московским ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России и по два раза завоёвывал Кубок и Суперкубок России.
Слуцкий: в следующем матче, возможно, произведу ротацию состава «Халла»