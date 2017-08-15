Болт может сыграть за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны» в матче легенд

Бывший ямайский легкоатлет Усэйн Болт может принять участие в выставочном матче легенд «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны», сообщает AS. Встреча состоится 2 сентября, но до этого момента Болту предстоит восстановиться после травмы. Повреждение он получил на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Усэйн не смог завершить эстафету 4х100 метров.
Если Усэйн Болт успеет восстановиться, то на поле он выйдет в футболке «Манчестер Юнайтед», поклонником которого является. За манкунианцев сыграют такие известные в прошлом футболисты, как Эдвин ван дер Сар, Пол Скоулз, Дуайт Йорк, Фил Невилл и другие.
Среди легенд «Барселоны» можно выделить Гаиску Мендьету, Эрика Абидаля, Мигеля Анхеля Надаля, Георге Попеску или Хулио Салинаса.
Болт: если начну играть в футбол, хочу быть в числе 50 лучших игроков в мире