Главный тренер «Утрехта»: «Зенит» — большой клуб, но у нас есть шанс

Главный тренер голландского «Утрехта» Эрик тен Хаг выступил на пресс-конференции накануне первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Зенита».
«Зенит» — большой клуб, с хорошими игроками и хорошей командой. Для нас это большой вызов и испытание. Это футбол — у нас есть шанс. У нас тоже хорошая команда.
Что касается Роберто Манчини, то он был топ-футболистом, а сейчас является топ-тренером", — приводит слова тен Хага официальный сайт «Утрехта».
Матч «Утрехт» — «Зенит» состоится 16 августа на стадионе «Галгенвард». Начало встречи в 19:00 мск.
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