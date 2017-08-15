Клуб Чемпионшипа «Бёртон Альбион» готов пригласить на просмотр Усэйна Болта

Английский клуб «Бёртон Альбион», выступающий в Чемпионшипе, готов предложить завершившему карьеру легендарному спринтеру Усэйну Болту пройти просмотр в команде, если тот будет заинтересован в этом. Ранее ямайский спортсмен неоднократно заявлял, что размышляет о профессиональной карьере в футболе.
«Я был бы рад предложить Усэйну пройти просмотр, как и наш тренер. Он очень быстрый! Болт прекрасно готов физически. Можно вспомнить бегуна Адама Джемили, который играл в футбол, когда был в юном возрасте. Мы очень заинтересованы в приглашении Болта», — цитирует президента «Бёртона» Бена Робинсона The Sun.
Болт может сыграть за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны» в матче легенд