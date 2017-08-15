Бадель, которым интересовались «Спартак» и «Зенит», останется в «Фиорентине»

Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель принял решение остаться в команде как минимум на этот сезон. Об этом информирует пресс-служба флорентийцев. Этим летом сообщалось об интересе к хорватскому футболисту со стороны «Зенита» и «Спартака», а также «Милана», «Интера» и «Ромы».
«Милан Бадель будет носить фиолетовую футболку в грядущем сезоне. Клуб приветствует желание и просьбу игрока остаться в „Фиорентине“. Бадель с решимостью и энтузиазмом объявил об этом решении», — сообщается в заявлении «фиалок».
В Италии сообщили, что «Спартак» предложил за Баделя € 3,2 млн