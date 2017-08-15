В Петербурге проходит инспекционный визит УЕФА в рамках подготовки к Евро-2020

В Санкт-Петербурге с 15 по 17 августа пройдёт первый инспекционный визит представителей УЕФА с целью изучения возможностей и оценки состояния стадиона «Санкт-Петербург» в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Напомним, что в сентябре 2014 года исполком УЕФА утвердил список из 13 городов — организаторов матчей Евро-2020, в их число вошёл Санкт-Петербург.
«Впереди новый, очень важный для города проект – Евро-2020. Хочу отметить, что федеральное правительство и правительство Петербурга к этому проекту готовы. Сегодня делегация УЕФА, находясь с первым рабочим визитом, ознакомится с функциональными возможностями стадиона, оттестирует системы, пообщается с коллегами. Я буду рад, что вы получите хорошее представление о наших объектах и убедитесь в том, что город готов к большому футболу. Добро пожаловать в Петербург!» – заявил вице-губернатор города Игорь Албин.
В рамках пленарной сессии прошли презентации Евро-2020 и стадиона «Санкт-Петербург». Для делегации УЕФА был организован ознакомительный тур по стадиону.