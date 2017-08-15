Во время матча «Краснодар» — «Амкар» произошла потасовка с участием фанатов

Во время первого тайма матча 6-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Амкар» (1:1) на трибунах стадиона «Краснодара» завязалась потасовка.
Конфликт возник на фан-секторе между обычными болельщиками и фанатами. Как сообщает интернет-издание «Живая Кубань», у последних, якобы, был слишком массивный флаг, который загораживал обзор для других. В столкновение любителей футбола вмешались стюарды, которые попытались изъять флаг. В результате началась потасовка. Лишь спустя 10 минут группу нарушителей порядка вывели со стадиона. Следом за ними ещё несколько болельщиков покинули арену в знак протеста.
В пресс-службе УМВД РФ по Краснодару сообщили, что в результате происшествия пятеро участников инцидента были доставлены в отделение полиции. Там на них были составлены административные материалы. Теперь молодым людям грозит штраф до 10 тыс. рублей.
Видео инцидента можно посмотреть в YouTube.