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Головин признан MVP 6-го тура РФПЛ

15 августа 2017, вторник. 18:11 Футбол

Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал MVP 6-го тура российской Премьер-Лиги.

Все 12 членов постоянного жюри «Чемпионата» включили Головина в свои тройки лучших, что обеспечило ему соответствующее количество баллов. Ещё три очка Головин получил по итогам опроса во «ВКонтакте», где большинство пользователей соцсети поставили его на первое место. На официальной странице проекта MVP он добрал ещё два балла, финишировав на втором месте после Тимофея Калачёва.

Белорусскому хавбеку «Ростова», несмотря на два забитых гола и результативную передачу в матче с «Уфой», не удалось набрать максимум в экспертном голосовании – на его счету 9 баллов. Три дополнительных балла Калачёв получил от читателей на странице проекта MVP, ещё два – от подписчиков во «ВКонтакте».

Третьим в рейтинге самых ценных игроков тура стал зенитовец Александр Кокорин, который не обходится без гола вот уже четвёртый матч подряд. На этот раз его гол и голевой пас огорчили болельщиков грозненского «Ахмата». 11 баллов записал себе в актив форвард в голосовании экспертов и ещё по одному – в опросах во «ВКонтакте» и на странице MVP.

Помимо Головина, Кокорина и Калачёва на звание MVP 6-го тура РФПЛ претендовал нападающий «Динамо» Кирилл Панченко.

Символическая сборная 6-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Главные герои тура — много «армейцев», в том числе один бывший.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Ростов Александр Головин Александр Кокорин Тимофей Калачёв MVP РФПЛ
Новости. Футбол
15 августа 2017, вторник
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