Суд по иску ростовских властей взыскал с «Ростова» 8,5 млн рублей долга

Арбитражный суд Ростовской области по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений взыскал с клуба «Ростов» 8,5 млн рублей задолженности по аренде земельного участка, сообщает РАПСИ.
Согласно материалам дела, в 2012 году стороны заключили договор аренды участка в Ростове-на-Дону. По условиям соглашения, клуб использовал землю в спортивных целях. В результате ненадлежащего исполнения «Ростовом» обязательств по уплате арендных платежей за клубом образовалась задолженность в размере 6,7 млн рублей за период с декабря 2015 года по март 2017 года.
Представитель «Ростова», согласно материалам дела, на судебное заседание не явился. Арбитраж посчитал требования обоснованными, взыскав с ответчика сумму основного долга, а также пени и проценты. В производстве суда имеется аналогичное заявление регионального министерства имущественных и земельных отношений о взыскании с «Ростова» 1,2 млн рублей.