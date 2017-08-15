Созин: ЦСКА надо играть с «Янг Бойз» вторым номером, ничего страшного в этом нет

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и ЦСКА, который состоится сегодня, 15 августа.
«Так получилось, что я видел матч «Янг Бойз» с киевским «Динамо». Это очень резвая и дерзкая команда. У них искусственное поле, и это тоже их преимущество домашней игры. По тому, что я видел в матче с «Динамо», – почти каждая атака «Янг Бойз» завершалась ударом в створ. Это говорит о том, что команда настроена на атаку.
На мой взгляд, сегодня ЦСКА должен играть вторым номером, и ничего страшного в этом нет. «Армейцам» нужно постараться выдержать напор этих молодых ребят. Выделить кого-то, как например Головина в ЦСКА в матче со «Спартаком», у них некого. Все ребята очень ровные и обученные.
Важно, что после жеребьёвки они были очень довольны тем, что попался ЦСКА, а не «Хоффенхайм» и все остальные. Они считают себя в этой паре фаворитом. Возможно, эта недооценка будет на руку москвичам. Предстоит игра равных соперников. Думаю, «Янг Бойз» не сильнее «Спартака».
Тактика у «армейцев», как мне кажется, будет нацелена на строгую игру в обороне. Я хотел бы видеть 0:0, но, боюсь, такого счёта не будет. Гостевой гол – не подушка безопасности, если счёт 3:1. Это уже подушка опасности. Так что лучше 0:0, чем гостевой гол", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «ЦСКА». Начало – в 21:45 мск.