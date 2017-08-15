Вышел пятый выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек».
Ведущая Даша каждую неделю рассматривает важные спортивные события глазами девушки, которая ничего не понимает в спорте.
В очередном выпуске:
— первая победа «Халл Сити» Леонида Слуцкого в Чемпионшипе;
— Неймар забил гол и отдал голевую передачу в дебютном матче за «ПСЖ»;
— выступление Криштиану Роналду в первом матче «Реала» с «Барселоной» за Суперкубок Испании.
Пятый выпуск программы «Неделя спорта глазами девушек» можно посмотреть на «Чемпионате».