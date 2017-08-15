Слуцкий: у всех ожидания, что «Халл» вернётся в АПЛ, мне есть за что переживать

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мыслями о задаче «тигров» вернуться в английскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.
«Есть традиции, клуб существует довольно давно. За последние годы команда привыкла к тому, что она больше сезона в Чемпионшипе не проводит. Поэтому ожидания самые высокие. На самом деле в последние пять лет, когда „Халл“ дважды вылетал, он тут же возвращался в Премьер-лигу. Поэтому у всех ожидания, что клуб совершит „промоушн“, то есть вернётся в АПЛ в этом сезоне. На мой взгляд, ответственность существует, и она довольно высокая. Есть за что переживать, так скажем», — сказал Слуцкий в программе «Третий тайм» на канале «Футбол c Meizu» в YouTube.
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«Халл» в клочья разорвал «Бёртон Альбион» в первом матче сезона при родных трибунах. Слуцкого уже называют тигром.